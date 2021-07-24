بايدن يوافق على 100 مليون دولار لتمويل الاحتياجات العاجلة للاجئي أفغانستان

2021/07/24 | 10:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق أمس الجمعة على تخصيص ما يصل إلى 100 مليون دولار من صندوق طوارئ خاص لتلبية احتياجات اللاجئين العاجلة وغير المتوقعة الناجمة عن الوضع في أفغانستان بما في ذلك الأفغان المتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرة هجرة خاصة.

وقال البيت الأبيض إن “بايدن وافق أيضاً على صرف 200 مليون دولار في صورة خدمات ومهمات من مخزونات الهيئات الحكومية لتلبية نفس الاحتياجات”.

وتستعد الولايات المتحدة لبدء إجلاء الآلاف من المتقدمين الأفغان للحصول على تأشيرات هجرة خاصة والمهددين بتعرضهم للانتقام من مقاتلي طالبان بسبب عملهم لصالح الحكومة الأمريكية.

ومن المتوقع أن يتم نقل الدفعة الأولى من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وعائلاتهم قبل نهاية الشهر إلى قاعدة فورت لي العسكرية الأمريكية في ولاية فرجينيا حيث تتم المعالجة النهائية لطلباتهم للحصول على تأشيرة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الإثنين إنه يمكن نقل نحو 2500 أفغاني إلى المنشأة الواقعة على بعد 48 كيلومترا جنوبي ريتشموند.

وتقوم إدارة بايدن بمراجعة منشآت أمريكية أخرى في الولايات المتحدة وخارجها حيث يمكن استيعاب المتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرة هجرة خاصة وعائلاتهم.

وتتوفر تأشيرات الهجرة الخاصة للأفغان الذين عملوا كمترجمين أو في وظائف أخرى للحكومة الأمريكية بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001.

وأقر مجلس النواب الأمريكي الخميس قانوناً سيضيف ثمانية آلاف تأشيرة إلى عدد تأشيرات الهجرة الخاصة التي يمكن منحها.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إنه “تجري دراسة 18000 من مثل هذه الطلبات”.

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