عمليات بغداد: قطعات الجيش تمسك ملف الأمن في مدينة الصدر

2021/07/24 | 10:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- فاطمة رحمة

أكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، أن قطعات الجيش هي من ستمسك الملف الأمني في مدينة الصدر.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العمل جارٍ على تبديل القطعات في مدينة الصدر"، لافتا الى أنه "تم تحريك اللواء الرابع من الشرطة الاتحادية من محله الحالي في مدينة الصدر ليمسك قاطع المدائن، وتحريك لواء المشاة 42 في الفرقة 11 من قاطع المدائن ليلتحق بفرقته في مدينة الصدر ليكون ماسكا للملف الامني بالكامل داخل المدينة".

وأشار سليم إلى أنه "فيما يتعلق بالحديث عن وجود عجلة مفخخة او انتحاري في بغداد، فإن قيادة العمليات تتعامل مع المعلومات الاستخبارية او المعلومات التي تصل من بعض المصادر وتقوم بتدقيقها ومتابعتها".

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أصدر الثلاثاء الماضي، أمراً بتكليف قائدين جديدين لعمليات الكرخ والرصافة.

وجاء في أمر الكاظمي: "نقل اللواء الركن سعد محسن عريبي من منصب قائد الفرقة السادسة ويكلف بمهام منصب قائد المقر المتقدم لعمليات بغداد الكرخ، وتكليف اللواء ظافر عبد راضي بمهام منصب قائد المقر المتقدم لعمليات بغداد الرصافة".

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