2021/07/24 | 10:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن أطباء من وكالة الصحة العامة في إنكلترا، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.وذكرت صحيفة ” ميرور” نقلا عن مختصين أنه “حتى الآن، تم تحديد 16 حالة إصابة بطفرة B.1.621 في جميع أنحاء البلاد.معظمها مرتبط بالسفر إلى الخارج”.وأفادت بأن الأطباء في وكالة الصحة العامة (PHE) يقومون الآن […]

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