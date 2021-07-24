استشهاد وإصابة 5 منتسبين بهجوم داعشي جنوب غربي كركوك

2021/07/24 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

افاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإستشهاد واصابة 5 منتسبين بهجوم داعشي جنوب غربي كركوك.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "عناصر من تنظيم داعش الارهابي شن هجوماً على قطاعات الشرطة الاتحادية، قرية كرحة قازان التابعةلناحية الرشاد، جنوب غربي كركوك".

واضاف، ان "الهجوم اسفر عن استشهاد (3) منتسبين من الشرطة الاتحادية واصابة اثنين اخرين بجروح".

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