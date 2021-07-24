الخنجر : هناك من يحاولون اعاقة عودة اهالي جرف النصر لحسابات انتخابية

2021/07/24 | 10:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ قال رئيس تحالف / عزم / خميس الخنجر:" ان هناك من يحاولون اعاقة عودة اهالي جرف النصر لحسابات انتخابية ".واضاف الخنجر في بيان صحفي :" ان خطوة منضبطة انطلقت ، بتخطيط محكم ، لعودة اهالي جرف النصر ، وقد دخلوا بالامس بفريق من الاعيان والوجهاء تمهيدا لانطلاق قوافل اهلها وعودتهم الى منازلهم سالمين امنين".وندد بـ"كل الابواق والصغار الذين حاولوا عبثا عرقلة هذه الخطوة التاريخية لحسابات انتخابية مريضة وطمعا بكرسي سيزول قريبا عنهم"، على حد تعبيره ./انتهى9

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