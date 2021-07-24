اصابة رضيع برصاصة في رأسه اثر نزاع عائلي في بعقوبة

2021/07/24 | 10:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اصيب طفل رضيع برصاصة في رأسه اثر نزاع عائلي في بعقوبة ، مركز محافظة ديالى .وقال مصدر محلي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان نزاعا عائليا اندلع في ساعة متاخرة من الليلة الماضية في حي التحرير في بعقوبة تخلله اطلاق نار ، ما ادى الى اصابة رضيع يبلغ من العمر 9 اشهر برصاصة في رأسه".واضاف :" ان قوة من الشرطة تدخلت وفضت النزاع، فيما يرقد الرضيع المصاب في مستشفى بعقوبة وهو بحالة حرجة"./ انتهى

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