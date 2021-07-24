رأي.. بشار جرار يكتب عن قمة بايدن وعبد الله الثاني والمحادثات الأمريكية الأردنية: زيارة مفصلية

2021/07/24 | 11:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه الزيارة التاسعة والثلاثين لعبد الله الثاني إلى أمريكا كملك.سبقتها زيارات على يمين ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال -وقد بلغت ثلاثا وثلاثين- زيارة تحدث عن انطباعها العام والراسخ الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة..

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