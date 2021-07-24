2021/07/24 | 11:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادبعث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، رسالة شديدة اللهجة إلى أمين عام “المشروع العربي في العراق” خميس الخنجر، فيما قال له: “سأعيدك إلى حجمك الحقيقي”، فيما رد الاخير برسالة على نفس الوزن قائلا: اشفق عليك وانت تسمع اخبار اعادتنا لانازحي جرف الصخر.وكتب الحلبوسي في رسالة نصية للخنجر قائلا: “لن نسمح لك …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تبادل لرسائل شديدة اللهجة بين الحلبوسي والخنجر first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تبادل لرسائل شديدة اللهجة بين الحلبوسي والخنجر) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تبادل لرسائل شديدة اللهجة بين الحلبوسي والخنجر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).