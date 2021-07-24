ميسان: الشرطة تفض نزاعاً عشائرياً مسلحاً وتعتقل عدداً من المتهمين (صور)

2021/07/24 | 11:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية شرطة ميسان، السبت، فض نزاع مسلح اندلع بين عشيرتين في احدى المناطق بناحية العزير جنوبي المحافظة .

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تموز 2021)، إن "القوة التي نفذت الواجب من الضباط والمراتب، مؤلفة من قسم شرطة قضاء قلعة صالح وباقي تشكيلات الأجهزة الأمنية ضمن قاطع المسؤولية".

وأضافت "بتوجيه مباشر من قبل قائد شرطة المحافظة، تمكنت القوة من فض النزاع وإلقاء القبض على عدد من المتهمين المتسببين بالحادث وهم (6)".

وأكدت أنه "سيتم إحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل فيما لا تزال عمليات الدهم والتفتيش في مكان الحادث متواصلة، للقبض على جميع المتسببين باثارة النزاعات وتقديمهم للعدالة".

ونفت المديرية "الاخبار المتداولة حول حرق بعض المنازل وقطع الطريق العام عمارة بصرة "، محذرة "من تكرار هكذا أفعال تستهدف السلم الأهلي والنظام العام، وتوعد بإجراءات رادعة جداً وقوية بقوة القانون".

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