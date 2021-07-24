بيان مشترك للولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا حول جهود السلام في أفغانستان

2021/07/24 | 11:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا، التزام بلدانهم ومنظماتهم بشراكة قوية مع أفغانستان، ‏والمراقبة عن كثب للتطورات الجارية في هذه المرحلة الانتقالية الجديدة مع انسحاب القوات ‏الدولية، مجددين التأكيد أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في أفغانستان، إلى جانب الالتزام بقرار ‏مجلس الأمن رقم 2513 (2020)، وعدم تأييد أي حكومة في أفغانستان مفروضة بالقوة العسكرية.‏

وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، عقب الاجتماع الذي عقد في روما لمناقشة ‏الوضع وتطورات السلام في أفغانستان.‏

وأعربت الدول عن قلقها العميق إزاء المستويات المرتفعة للعنف، والهجوم العسكري ‏لطالبان، وعدد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات المزعومة في المجتمعات الأكثر ‏تضرراً من النزاع المسلح المستمر في جميع أنحاء البلاد، داعية إلى الحد من العنف وحماية المدنيين بموجب القانون الدولي ‏الإنساني، معربة عن دعمها الكامل لعملية سلام شاملة يملكها ويقودها الأفغان.

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