لليوم الثالث.. استقرار أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

2021/07/24 | 11:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

سجلت الأسواق المحلية، اليوم السبت، استقراراً في أسعار صرف الدولار لليوم الثالث على التوالي.

وبلغ سعر بيع الدولار 148.500 ديناراً لكل 100 دولار، بينما استقرت أسعار الشراء على 148.000 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ(1460) ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن 1470 ديناراً لكل دولار.

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