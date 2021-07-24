المورد المائية: دراسة لإنشاء سد مشترك للعراق مع إيران على شط العرب

2021/07/24 | 11:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، عن زيارة مرتقبة لفريق فني إلى إيران لدراسة إنشاء سد مشترك في شط العرب.وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، عون ذياب، في تصريح صحفي، إن “الطاقات المتدفقة من نهر دجلة تبدو جيدة حيث تصل الكميات المطلوبة الى سد الموصل، وبسبب ارتفاع درجات الحرارة وتجهيز الطاقة الكهربائية […]

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