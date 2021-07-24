2021/07/24 | 11:10 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ميسان.. اعتقال متهمين اثنين يشتبه بتورطهما بمقتل والد المحامي المختطف علي الهليجي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/24 | 11:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في ميسان.. اعتقال متهمين اثنين يشتبه بتورطهما بمقتل والد المحامي المختطف علي الهليجي) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في ميسان.. اعتقال متهمين اثنين يشتبه بتورطهما بمقتل والد المحامي المختطف علي الهليجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).