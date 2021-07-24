2021/07/24 | 11:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، السبت، ان العراق ليس بحاجة لقوات قتالية على الأرض.

واضاف الاعرجي خلال لقائه بمسؤولين أميريكيين في واشنطن، (24 تموز 2021)، "أكدنا للجانب الأمريكي عدم حاجة العراق لاي قوة قتالية أجنبية على أراضيه".

ولفت الى انه "سيكون يوم 31 كانون الأول 2021، له طعم خاص".

وعبرت السفارة الأميركية، امس الجمعة، عن دعمها للحوار الاستراتيجي الذي يجريه وفد عراقي في واشنطن.

وقالت السفارة في بيان إنه "استضافت وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن العاصمة اليوم قادة ومسؤولين عراقيين لإجراء مناقشات حول اتفاقية الإطار الاستراتيجي".

وأضافت السفارة أنه "تفخر الولايات المتحدة ويٌشرفها استضافة هذه المحادثة الهامة حول استمرار الشراكة القوية والوطيدة بين بلدينا"، مؤكدة أنها ستعلن عن "بعض نتائج هذه المناقشات في الأيام القادمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي للعراقيين: هذا التاريخ سيكون له طعم خاص) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي للعراقيين: هذا التاريخ سيكون له طعم خاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).