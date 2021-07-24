انخفاض طفيف بأسعار الدولار وسط وجنوب العراق – عاجل

2021/07/24 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تعرض بغداد اليوم، أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في تعاملات اليوم السبت.

وشهدت الأسعار انخفاضاً طفيفاً بواقع 500 دينار عراقي في سعر بيع الدولار مقابل الدينار.

وبحسب رصد مراسلي (بغداد اليوم)، فقد جاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر بيع الدولار 100$ مقابل 148.500 دينار عراقي.

سعر شراء الدولار 100$ مقابل 148.000 دينار عراقي.

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