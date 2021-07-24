استقرار سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية لليوم الثالث

2021/07/24 | 11:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / شهد سعر بيع الدولار في شركات الصيرفة في بغداد اليوم السبت استقرارا لليوم الثالث على التوالي عند 148.500 دينار، مقابل 100 دولار ، وسعر الشراء 148.000 دينار مقابل 100 دولار./انتهى9

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