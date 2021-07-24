ذي قار تفقد 25% من المساحة المخصصة لزراعة الشلب

2021/07/24 | 11:14 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت دائرة زراعة محافظة ذي قار اليوم السبت عن عزوف الفلاحين عن زراعة كامل الخطة الزراعية لمحصول الشلب والبالغة مساحتها 7 آلاف دونم على حوض نهر الفرات على خلفية شحة المياه وعدم وصول الإطلاقات المائية الكافية، مادفعهم لزراعة 5250 دونم فقط.

وقال مدير الدائرة صالح هادي إن الخطة الزراعية الصيفية البالغ مساحتها 177 ألف دونم بمختلف المحاصيل كانت حصة زراعة الشلب منها 7 آلاف دونم على حوض نهر الفرات وتوزعت 4 آلاف دونم في ناحية الطار و3 آلاف دونم في ناحية كرمة بني سعيد إلا أن الفلاحين لم يتمكنوا من زراعتها كاملة حيث تم زراعة 3750 دونم في ناحية الطار و 1500 دونم في ناحية كرمة بني سعيد على خلفية نقص الإطلاقات المائية الأمر الذي يتطلب من دائرة الموارد المائية إلى تنظيم المراشنة وزيادة الإطلاقات المائية من أجل وصول الكميات الكافية لإتمام الخطة الزراعية الصيفية.

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