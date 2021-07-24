2021/07/24 | 11:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، سرقة احد قابلوات المصدر ما تسبب في خروج مغذي الدبون عن الخدمة.وذكرت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، فرع توزيع كهرباء شمال البصرة، في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سرقة قابلو يتسبب بخروج مغذي الدبون بالبصرة عن العمل المركز الخبري الوطني.

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