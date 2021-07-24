ماليزيا تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ بدء الجائحة

2021/07/24 | 11:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة في ماليزيا 15902 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، وهي أعلى حصيلة لحالات الإصابة اليومية منذ بدء الجائحة.

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