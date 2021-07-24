2021/07/24 | 11:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبرا في مصر مفاده وفاة الفنانة دلال عبد العزيز عن عمر ناهز الواحد والستين عاما على خلفية إصابتها بفيروس كورونا.وأكد الإعلامي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عائلة الفنانة دلال عبد العزيز تكشف حقيقة وفاتها المركز الخبري الوطني.

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