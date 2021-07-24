نائبان أفغانيان قلقان لاستنزاف سلاح الجو في مواجهة طالبان مع قرب إنجاز الانسحاب الأميركي

2021/07/24 | 11:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب نائبان أفغانيان الجمعة عن قلقهما إزاء استنزاف سلاح الجو الأفغاني في مواجهة هجوم حركة طالبان، مطالبين الولايات المتحدة بتقديم مساعدات عسكرية قبل سحب كامل قواتها من أفغانستان.وخلال محادثات أجريت هذا الأسبوع عبر الفيديو مع الكونغرس الأميركي، قال وفد … Readmore

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