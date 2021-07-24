2021/07/24 | 11:24 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، عن زيارة مرتقبة لفريق فني إلى إيران لدراسة إنشاء سد مشترك في شط العرب.وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، عون ذياب، في تصريح صحفي، إن “الطاقات المتدفقة من نهر دجلة تبدو جيدة حيث تصل الكميات المطلوبة الى سد الموصل، وبسبب ارتفاع درجات الحرارة وتجهيز الطاقة الكهربائية هناك واردات تخدم الوزارة للحفاظ على الخزين المائي في سد الموصل من أجل مواجهة الاحتياجات خاصة في الجنوب حيث ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق هذه السنة”.وأضاف ذياب، أن “المد العالي في الخليج خلال هذا الشهر تسبب بدفع اللسان الملحي إلى داخل شط العرب، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة لإنشاء سد مشترك للعراق مع إيران على شط العرب عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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