حوار حول افاق الماركسية واليسار في العالم العربي - سعود قبيلات

2021/07/24 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_قبيلات حوار مع قناة ‫-;-«الحوار المتمدن» على اليوتيوب حول افاق الماركسية واليسار في العالم العربيس1 – في زمن هيمنة الأنظمة النيو ليبرالية في العالم، حيث توجد ديمقراطية والناس تختار من يمثلها عبر صناديق الاقتراع، غير أن الحال لا يتغير!! لماذا وماذا يحصل بالضبط؟ وما هو المخرج من هذا الوضع كله؟ نحتاج، أوَّلاً، أن نحدِّد ماذا نقصد بالدِّيمقراطيّة..



الدِّيمقراطيّة – كما يحاول أن ......





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