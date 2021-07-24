ثورة يوليو بهجة التاريخ - أحمد الخميسي

#أحمد_الخميسي عاشت ثورة يوليو أعواما قليلة بمقياس الزمن منذ بزوغها إلي نكسة 1967 ، ومع ذلك كانت تلك الأعوام بهجة التاريخ المصري كله ، البهجة التي انقضى على ذكراها 69 عاما .
حين قامت الثورة كان عمري أربعة أعوام.
كل ما أذكره حينذاك أن أبي كان بعيدا عنا، معتقلا ، وأمي تعمل مضطرة في مدينة نائية ، ونحن في رعاية جدي وجدتي.
عام 56 خرج والدي فانتقلنا من شارع السروجي في الجيزة لنسكن في شارع مجاور.
وكان عندنا راديو فيلبس ......
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