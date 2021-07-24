2021/07/24 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي دخول التاريخدخلت جزيرة العرب التاريخ عبر رحلة نبي الله إبراهيم بصحبة زوجته هاجر وابنه إسماعيل إلى "واد غير ذي زرع"، متضرعاً إلى ربه: "رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرون".



هكذا تدخل الجزيرة التا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر الثروة بجزيرة العرب - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر الثروة بجزيرة العرب - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).