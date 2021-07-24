قيادة عمليات بغداد تأمر بتشديد الإجراءات الأمنية في مناطق حزام بغداد

2021/07/24 | 11:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت قيادة عمليات بغداد فجر السبت أمراً يقتضي بتشديد الإجراءات الأمنية بمناطق حزام بغداد تحسبا من تكرار أي خروقات داخل بغداد، بعد تفجير السوق الشعبية بمدينة الصدر والذي راح ضحيته العشرات.

ووجه مدير عام دائرة امن بغداد نداءاً الفجر الى المديريات العامة لأمن بغداد بالانتشار الميداني للضباط على مستوى بغداد وعمل مرابطات والتفتيش والتنسيق مع القطعات الماسكة للأرض وتواجد ما لا يقل عن اربعة ضباط في جميع سيطرات حزام بغداد.

وشدد على ضرورة إجراء تفتيش دقيق جدا اضافة الى إجراء التفتيش اليومي على سيطرات حزام بغداد والانتشار وإعطاء موقف بذلك.

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