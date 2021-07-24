الكاظمي يلتقي بايدن الإثنين في البيت الأبيض لبحث بند انسحاب القوات الأميركية

2021/07/24 | 11:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتوجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى العاصمة الأميركية واشنطن الإثنين المقبل، في زيارة هي الثانية له خلال اقل من عام.

إذ من المقرر أن يلتقي الكاظمي بالرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض في أول لقاء بين الجانبين منذ تولي الرئيس الأميركي المنصب في كانون الثاني الماضي، وفقا لما أعلنته المتحدة باسم البيت الأبيض جنين ساكي.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء العراقي في إطار الجولة الرابعة من الحوار بين العراق والولايات المتحدة التي من المتوقع أن تصبح الأخيرة ضمن سلسلة جولات استضافتها بغداد وواشنطن سابقا، وستركز هذه المرة على بند انسحاب القوات الأميركية من الأراضي العراقية.

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