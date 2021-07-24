أسبوع لاهب في الفرات الأوسط والجنوب بأكثر من نصف درجة الغليان

2021/07/24 | 11:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الراصد الجوي صادق عطية إن موجة حارة تجتاح مدن البلاد كافة اعتباراً من يوم الأحد وتستمر لغاية نهاية الأسبوع الجاري في ذروة أيام موسم الصيف اللاهبة.

وقال عطية أن آخر التنبؤات الاحصائية تشير إلى ان درجات الحرارة بمدن الوسط والجنوب والفرات الاوسط في ذروة الموجة ستكون ما بين خمسين واثنين وخمسين درجة مئوية، وما بين ست وأربعين وتسع واربعين درجة في المناطق الشمالية.

وبحسب عطية، فان الرياح تبدأ بالسكون اعتبارا من صباح يوم الاثنين في البصرة وميسان ثم يتبعها ذي قار وواسط ما ينتج عنها اجواء مرهقه شديدة الحرارة وارتفاع معدلات الرطوبة.

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