استنفار امني في ناحية بديالى بعد هجوم غامض

2021/07/24 | 11:32 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، السبت، عن استنفار امني في ناحية السعدية شمال شرق ديالى.

وقال التميمي، ان” مدني استشهد واصيب اخر وخطف اثنان في اعتداء لاتزال دوافعه غامضة وس ناحية السعدية(65كم شمال شرق بعقوبة) في ساعة متاخرة من مساء يوم امس”.

واضاف التميمي،ان” الاجهزة الامنية وتشكيلات الحشد الشعبي بدأت عملية تمشيط تحري واسعة لكشف ملابسات الاعتداء كونه الاول من نوعه في السعدية منذ اشهر طويلة.

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