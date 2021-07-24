شاهد.. فيضانات كارثية تقتل العشرات وتدمر آلاف المنازل في الصين

2021/07/24 | 11:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت الأمطار الغزيرة والفيضانات في مقاطعة خنان بوسط الصين عن مقتل 56 شخصًا على الأقل وفقدان 5 أشخاص آخرين، وفقًا لإدارة الطوارئ في المقاطعة.

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