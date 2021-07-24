2021/07/24 | 11:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تتبرع للعراق بـ500 ألف جرعة من لقاح ’فايزر’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تتبرع للعراق بـ500 ألف جرعة من لقاح ’فايزر’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).