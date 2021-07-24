تعرف على حالة الطقس في البلاد

2021/07/24 | 11:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيأة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد، فيما توقعت ارتفاعاً قليلاً بدرجات الحرارة في العراق خلال أيام الاسبوع.وقالت الهيأة في بيان لها إن “الطقس ليوم السبت في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية سيكون صحواً حارا، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم امس، فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة (10-20) كم/س وتنشط نهارا في الاقسام الشرقية الى (20-30) كم س، ومدى الرؤية (6-8) كم”.وأضافت، أن “الطقس ليوم الاحد والاثنين سيكون صحواً حارا ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، حيث ستصل درجة الحرارة في بغداد الى 48 درجة مئوية فيما ستسجل محافظتا ميسان والبصرة 50 درجة مئوية، وستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (6-8) كم”.وأشارت الهيأة الى أن “طقس يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين سيكون صحواً حارا جدا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، وتنشط نهارا في الاقسام الشرقية منها الى (20-30)كم /س، ومدى الرؤية (6-8) كم”.

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