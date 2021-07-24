واشنطن تتبرع للعراق بـ500 ألف جرعة من لقاح فايزر

2021/07/24 | 11:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

اعلنت الولايات المتحدة عن التبرع للعراق بـ500 ألف جرعة من لقاح فايزرفيما اشارت الى عزمها تقديم المساعدة الفنية في مجال الطاقة المتجددة والتكيف مع المناخ.

يتبع...

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