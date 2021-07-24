استقرار أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية لليوم الثالث على التوالي

2021/07/24 | 11:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سجلت الأسواق المحلية، اليوم السبت، استقراراً في أسعار صرف الدولار لليوم الثالث على التوالي.وبلغ سعر بيع الدولار 148.500 ديناراً لكل 100 دولار، بينما استقرت أسعار الشراء على 148.000 دينار لكل 100 دولار.وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من […]

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