طبيب اخصائي يوضح فاعلية اللقاح عند الاصابة بكورونا

2021/07/24 | 11:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد طبيب اخصائي ضرورة تلقي المواطنين احد اللقاحات المضادة لفايروس كورونا، مشدداً على ان اللقاح يخفف من اعراض الاصابة بشكل كبير.

وقال الدكتور هيرش حيدر رئيس فريق مواجهة فايروس كورونا في محافظة السليمانية لـPUKmedia: استرعي انتباهكم الى الصورة التالية وهي لشخصين اصيبا بفايروس كورونا، الاول تلقى اللقاح والثاني لم يتلقى اللقاح.

واضاف: ان الشخصين معرضان للاصابة بفايروس كورونا لكن الاختلاف يكمن في ان الشخص الذي تلقى اللقاح المضاد استطاع تجاوز الفايروس بشكل اسرع ونسبة اصابته كانت قليلة.

واوضح: لكن الشخص الذي لم يتلقى اللقاح نسبة الاصابة لديه كبيرة واوضاعه الصحية غير مستقرة وهو الآن في راقد في المستشفى، مشددا على ان اللقاح واذا لم يمنع الاصابة بكورونا فانه يخفف من اعراض الاصابة ويحمي الرئتين من الاضرار الذي قد يلحقها الفايروس بالمصاب.

PUKmedia خاص

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