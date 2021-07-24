بعد الصدر.. حزب عراقي اخر ينسحب من الانتخابات

2021/07/24 | 11:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الحزب الشيوعي العراقي، السبت، مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2021.

وقال متحدث باسم حزب في مؤتمر صحفي عقده في كركوك بحضور ومشاركة الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي: "في ظل هذه الأجواء المعقدة لم يعد الحديث مجديا عن تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد لذا فإن الانتخابات لن يكون لها أي تأثير على الواقع الحالي."

وأضاف قائلا "قررنا العزوف عن المشاركة في الانتخابات في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل"

وأشار المتحدث إلى أن الأجواء غير مؤاتية لإجراء انتخابات حرة نزيهة مع وجود السلاح المنفلت، والمال السياسي.

وقرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق، مقاطعة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في تشرين الأول/أكتوبر وسحب دعمه لأي حزب.

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