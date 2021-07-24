اسعار الدولار تستقر في الاسواق العراقية لليوم الثالث على التوالي

2021/07/24 | 11:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

سجلت الأسواق المحلية، اليوم السبت، استقراراً في أسعار صرف الدولار لليوم الثالث على التوالي.

وبلغ سعر بيع الدولار 148.500 ديناراً لكل 100 دولار، بينما استقرت أسعار الشراء على 148.000 دينار لكل 100 دولار.

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