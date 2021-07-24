نجل جاسب حطاب ينشر صورة المتهم الثاني في اغتيال والده

2021/07/24 | 12:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر شقيق الناشط المختطف علي جاسب، السبت، صورة قال إنها لاحد المشاركين بقتل والده جاسب حطاب.

وقال مصطفى جاسب في تغريدة تابعها NRT عربية (24 تموز 2021): "هذا احد المشاركين بقتل والدي وكان ينتظر القاتل الاول على دراجة".

واختتم جاسب تغريدته بوسم، "#محاكمة_قاتل_جاسب وكذلك #انهاء_الافلات_من_العقاب".

هذا احد المشاركين بقتل والدي وكان منتظر القاتل الاول على دراجه #محاكمة_قاتل_جاسب#انهاء_الافلات_من_العقاب pic.twitter.com/2GfyGPdHna

— مصطفى جاسب#الحريه_لعلي_جاسب (@mustafa10_8) July 23, 2021

وبحسب مصدر امني، فان "هذا الشخص يدعى (محمد حسون لعيبي) وهو العنصر الثاني المتهم بالقضية بعد اعتقال الشخص الاول والذي عرضت اعترافاته في وقت سابق".

واشار المصدر الى "وجود ضغوطات من قبل احد الفصائل المسلحة لاطلاق سراح المتهم الذي تم القاء القبض عليه واعترف بتورطه في العملية".

واغتال مجهولون، والد الناشط والمحامي العراقي المختطف منذ اكثر من عام، علي (أحمد) جاسب، في مدينة العمارة جنوبي.

وقال أحد جيران الضحية إن والد المحامي المختطف، واسمه أحمد الهليجي، الذي يسكن في منطقة "المجبس" قتل في منطقة المعارض قرب مركز مدينة العمارة.

وكشف ناشطون عراقيون إن والد المحامي علي جاسب، شارك قبل ساعات من اغتياله في مراسم الذكرى السنوية لمقتل الناشط الميساني المعروف عبد القدوس، الذي قتل بعد فترة من اختطاف جاسب على يد مجاميع مسلحة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر الاغتيال خاصة وأن الضحية دأب على تعبئة الرأي العام للضغط من أجل معرفة مصير ابنه المختطف، ولكن بدون جدوى.

واختطف علي جاسب، الأب لطفلين، من منطقة سكنه في محافظة ميسان الجنوبية على يد مسلحين يعتقد أنهم تابعون لميليشيات.

وطوال فترة اختطاف الابن لم يسكت الأب عن المطالبة بمعرفة مصير ابنه، وأصبح الرجل مألوفا في كل التجمعات الاحتجاجية في العراق وهو يحمل صورة ابنه، كما أن الرأي العام العراقي تعاطف مع قضيته، وطالب بإطلاق سراح ابنه أو كشف معلومات عن مصيره.

ويعد علي جاسب أحد رموز الحراك الشعبي في مدينة ميسان وقد اختطف في الثامن من أكتوبر من عام 2019 أمام جامع الراوي وسط مدينة العمارة في محافظة ميسان.

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