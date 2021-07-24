تُنْتِجُ أَسْلَمَة الدّولة الاِنْحِطَاط - عبد الرحمان النوضة

2021/07/24 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الرحمان_النوضة هذا مِثال آخر على أَسْلَمَة (islamisation) الدولة بالمغرب: في بلاغ رسمي لوزارة الصحة، نُشِرَ على الأَنْتِرْنِيت بتاريخ 21 يوليوز 2021، بمناسبة عيد الأضحى (الذي حَلَّ في المغرب في يوم الأربعاء 21 يوليوز 2021).



وَقد بَدَأَ هذا البلاغ الرّسمي بالجملة التالية: «بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تتقدم وزارة الصحة إلى المواطنات والمواطنين، وجميع المقيمين بالمملكة المغربية، بأسمى آيات التهاني، رَاجِيَةً من الل ......





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