2021/07/24 | 12:37 - المصدر: عين العراق

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السبت 24 يوليو 2021 | 12:26 مساءً

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حرارة تتجاوز الـ50 مئوية بمحافظات الوسط والجنوب في هذين اليومين

توقع المتنبئ الجوي، أحمد التميمي، السبت ارتفاعا بدرجات الحرارة يتجاوز حاجز الـ50 مئوية، في أغلب محافظات الوسط والجنوب.

وقال التميمي، إن "لاتزال التوقعات تشير الى ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ اعتبارا من يوم الاحد ويزداد يومي الثلاثاء والاربعاء بدرجات تتجاوز حاجز الـ 50 درجة في اغلب محافظات الفرات الاوسط والجنوب اضافة لدرجات خمسينية تسجلها العاصمة بغداد وديالى".

وأردف: "ويتزامن ذلك مع نشاط رياح (السموم) الجافة والحارة تتحول في البصرة وميسان الى جنوبية شرقية نهار الثلاثاء".

وأكمل: "كما يشمل الارتفاع باقي مدن الوسط والشمال والاجزاء الغربية بنسب أقل".

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