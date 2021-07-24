“أنا آسفة ولكن لقد فات الأوان“.. ممرضات يصفن مشاهد مرضى فيروس كورونا وهم يتوسلون للحصول على لقاح

2021/07/24 | 12:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول العاملون في مجال الرعاية الصحية إن مرضى فيروس كورونا في المستشفى يطلبون الحصول على اللقاح بعد فوات الأوان

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