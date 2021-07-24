منظمة حقوقية تعرب عن قلقها من قمع إيران للاحتجاجات

2021/07/24 | 12:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، السلطات الإيرانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة النقص المزمن في المياه، بدلاً من استخدام القوة المفرطة ‏والاعتقالات واسعة النطاق لقمع الاحتجاجات، وذلك عقب اندلاع الاحتجاجات بسبب نقص المياه ‏وسوء الإدارة في 15 يوليو (تموز) بمقاطعة خوزستان بإيران.‏

وقالت باشيليت في بيان صحافي أمس الجمعة: إن “الوضع كارثي، ويتراكم منذ سنوات عديدة، ويجب على ‏السلطات الإيرانية الإقرار والعمل وفقاً لذلك، حيث أن إطلاق النار واعتقال الناس سيزيد ‏ببساطة من حالة الغضب واليأس”، مضيفةً أن المياه حق فعلي، ولكن بدلاً من الاستجابة لدعوات مواطنيها المشروعة لدعم هذا ‏الحق، ركزت السلطات في الغالب على قمع أولئك الذين يطلقون تلك الدعوات.‏

وأعربت المفوضة، عن قلقها للغاية بشأن الوفيات والإصابات التي حدثت خلال الأسبوع الماضي، ‏فضلاً عن الاعتقالات والاحتجاز على نطاق واسع.‏

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