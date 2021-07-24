2021/07/24 | 12:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت السفارة الروسية بواشنطن، رداً على قرارات الكونغرس حول معاملة السجناء الأمريكيين بروسيا، المشرعين الأمريكيين إلى التركيز على المعاملة اللاإنسانية للسجناء الروس بالولايات المتحدة.

ووفقاً لموقع “روسيا اليوم”، قالت السفارة الروسية في صفحتها على “فيس بوك”، إن “المشرعين الأمريكيين أبدوا قلقهم مرة أخرى بشأن الظروف السيئة المزعومة لاحتجاز عدد من السجناء الأمريكيين في السجون الروسية.



وهذا يحدث على خلفية حقيقة أن عشرات الآلاف من المواطنين الأمريكيين يواجهون معاملة غير إنسانية هنا (في أمريكا) كل يوم ويُحرمون من الرعاية الطبية، وهو الوضع الذي يجد مواطنونا أيضا أنفسهم فيه.



ربما حان الوقت لهؤلاء البرلمانيين معالجة المشاكل داخل بلدهم”.

التالي

منذ 4 دقائق

منظمة حقوقية تعرب عن قلقها من قمع إيران للاحتجاجات

منذ ساعتين

بيان مشترك للولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا حول جهود السلام في أفغانستان

منذ 3 ساعات

بايدن يوافق على 100 مليون دولار لتمويل الاحتياجات العاجلة للاجئي أفغانستان

منذ 3 ساعات

عمرها 150 مليون عام..



اكتشاف حفرية “جد” التماسيح

منذ 14 ساعة

البيت الأبيض: بايدن يستقبل الكاظمي الاثنين

منذ 15 ساعة

ألمانيا تشدد قواعد السفر للقادمين من دولتين بسبب كورونا

منذ 15 ساعة

رصد إصابات بسلالة عالية العدوى من “إنفلونزا الطيور” في الصين

منذ 17 ساعة

بغداد وطهران يبحثان توافد الزائرين الى العتبات المقدسة

منذ 18 ساعة

الصين تفرض عقوبات مضادة على وزير أمريكي سابق

منذ 18 ساعة

ولاية امريكية تحظر زواج القاصرات

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو ترد على انتقادات واشنطن بخصوص السجون الروسية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو ترد على انتقادات واشنطن بخصوص السجون الروسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).