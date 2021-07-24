استهدف قاعدة للتحالف الدولي في كردستان بطائرة مسيرة

2021/07/24 | 12:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن التحالف الدولي، اليوم السبت، عن استهداف طائرة مسيرة لقاعدته في إقليم كردستان.وقال المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد واين موروتو في بيان إن “طائرة مسيرة استهدفت قاعدة تستضيف قوات التحالف الدولي في اقليم كردستان”، لافتا الى أن “الهجوم لم يوقع اصابات أو اضرارا”.وأشار إلى أن “الولايات المتحدة وقوات التحالف يقظة وستحتفظان […]

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