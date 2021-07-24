صحة السليمانية تحذر من ارتفاع نسبة الاصابات بكورونا

2021/07/24 | 12:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية، يوم السبت 24/7/2021، من مخاطر ارتفاع نسبة الاصابات بفايروس كورونا، داعية المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية.

وقال الدكتور صباح هورامي المدير العامة لصحة محافظة السليمانية خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: هناك ارتفاع مخيف في نسبة الاصابات بفايروس كورونا واذا استمر الحال كما هو عليه فهناك مخاطر كبيرة تواجه القطاع الصحي.

واضاف: ان سلالة دلتا من فايروس كورونا تنتشر بشكل كبير ولها نفس اعراض الاصابة بالانفلونزا الاعتيادية وندعو المواطنين اذا ظهرت عليه اية اعراض الى زيارة المراكز الصحية باسرع وقت.

واوضح: ان الانتشار بين المواطنين هو بشكل سريع لذا على المواطنين الابتعاد عن التجمعات والاماكن المزدحمة وارتداء الكمامات والالتزام بالاجراءات الوقائية.

وتابع: ان تلقي اللقاح هو السبيل الامثل للوقاية من الاصابة بكورونا وعلى المواطنين التوجه الى منافذ التلقيح واستلام الجرعات الخاصة بلقاح كورونا، داعيا المواطنين الى عدم استلام اية جرعات من العلاج اذا لم يكن تحت اشراف طبيب مختص لان اغلب المرضى يدخلون الى المستشفيات بعد ان تسوء حالاتهم الصحية بسبب علاجات خاطئة وصفها لهم اشخاص غير مختصين وليسوا اطباء حتى.

واشار الى ان اغلب المصابين بفايروس كورونا الذين دخلوا الى المستشفيات هو من الاشخاص غير الملقحين لذا ندعو المواطنين الى التلقيح باحد اللقاحات المخصصة لفايروس كورونا.

PUKmedia خاص

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