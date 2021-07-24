ارتفاع بعدد إصابات كورونا في ديالى

2021/07/24 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصاعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم السبت، تسجيلها لـ 422 إصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم المحافظة.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ (بغداد اليوم) إنه "تم فحص 1309 مسحة جديدة"، لافتاً الى أن "عدد المسحات الموجبة الجديدة بلغ 422 مسحة من بينها حالة من الكوادر الطبية وحالة اخرى من كوادر الادارية".واضاف أن "الكوادر الصحية لم تسجل أي حالة وفاة جديدة اليوم ليبقى إجمالي الوفيات 342 وفاة"، منوهاً انه "تم تسجيل 325 حالة شفاء اليوم ليصبح إجمالي حالات الشفاء 58058 حالة اي بنسبة 96٪ من الحالات الكلي".وتابع أن "إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 60738 حالة في عموم المحافظة".

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