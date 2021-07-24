كرار جاسم يقترب من العودة الى تراكتور الايراني

2021/07/24 | 12:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تلقى لاعب نفط الوسط ، الدولي السابق كرار جاسم ، عرضين احترافيين في الدوري الايراني والمفاوضات وصلت لمراحل متقدمة مع احدهما.وقال جاسم للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/:" تلقيت عرضين من سابا ومن تراكتور الايرانيين ،وهناك مفاوضات وصلت لمراحل متقدمة مع فريق تراكتور حيث سبق وأن احترفت اللعب مع هذا الفريق وحققت معه نتائج طيبة".وبين ان موسمه مع نفط الوسط بدأ متميزا جدا وحقق نتائج طيبة، لكن الفريق عانى في المرحلة الثانية وتراجع إلى المركز الخامس بعد أن كان متصدرا الدوري على مدار 13 جولة.واشار الى انه سيغادر الى ايران الاسبوع المقبل لانهاء التعاقد مع تراكتور ./انتهى

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