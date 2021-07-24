اعتقال اربعة من عناصر داعش في الموصل القديمة

2021/07/24 | 12:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعتقلت القوات الامنية( اربعة ) من عناصر داعش في الموصل القديمة .وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان عملية الاعتقال تمت في منطقة المكاوي بالموصل القديمة بالاستناد الى معلومات استخبارية "./ انتهى

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