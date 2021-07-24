هجوم بطائرة مسيرة يستهدف قاعدة عسكرية في كردستان ولا إصابات

2021/07/24 | 12:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت طائرة بدون طيار فجر الجمعة قاعدة تضمّ قوات للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش في كردستان العراق، على ما أفاد المتحدّث باسم التحالف واين ماروتو في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية.

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