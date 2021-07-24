RT: الوفد العراقي لم يتفق على انسحاب القوات الامريكية

2021/07/24 | 12:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوم أمس، أكدت "تنسيقية المقاومة العراقية" أنها لن تسمح "بوجود أي جندي أمريكي داخل البلاد مهما كانت صفته، أو تحت أي ذريعة"، وفقا لبيان رسمي.

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